عقيلة الرئيس الإيراني تصل إلى بيروت

وصلت السيدة جميلة علم الهدى، عقيلة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى بيروت اليوم الجمعة في زيارة إلى لبنان تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتعد السيدة علم الهدى إحدى أبرز الشخصيات الإيرانية النسائية التي تنشط في مجال العمل الثقافي والوطني.

وكان في استقبالها وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، إلى جانب السفير الإيراني مجتبى أماني ووفود من الهيئات النسائية الحزبية في "حزب الله" وحركة "أمل" و"الجهاد الإسلامي".



ومن المقرر أن تشارك في اللقاء النسائي لدعم المقاومة الفلسطينية، وفي فعالية ثقافية في المكتبة الوطنية، بعنوان "دمعة مريم-مآسي غزّة" تحاكي المآسي الناتجة عن العدوان على غزة والجنوب اللبناني، بناء على دعوة من وزير الثقافة اللبنانية.

المصدر: RT