إسرائيل تفرض رسوما جديدة على العبور إلى مصر والأردن

أعلنت سلطة المطارات في إسرائيل عن رفع أسعار رسوم المرور عبر المعابر الخمسة البرية التي تربطها مع دول الجوار وعلى رأسها معبر إيلات على الحدود المصرية.

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وسيتم تطبيق القرار وفقا لموقع passportnews الإخباري الإسرائيلي المتخصص في شؤون النقل والمواصلات بداية عام 2024 عند المعابر البرية الخمسة في إسرائيل.

وقال الموقع إنه في الأيام التي تشهد فيها المعابر الحدودية البرية لإسرائيل مع جيرانها توقفا تاما في دخول وخروج السياح بسبب الحرب في غزة، تعلن سلطة المطارات عن زيادة في بعض أسعار الرسوم المفروضة على المعابر البرية الخمسة لإسرائيل وهي : معبر اسحق رابين، معبر مناحيم بيغن، معبر اللنبي، معبر نهر الأردن، معبر نيتسانا.

وأضاف أن الأمر لم يقتصر على الرسوم المفروضة على السائحين فحسب، بل قامت هيئة المطارات أيضا برفع رسوم الشحن.

الجدير بالذكر أن محطة مناحيم بيغن تقع على بعد حوالي 10 كم جنوب إيلات وهي أقصى نقطة حدودية جنوبية في إسرائيل، وتعد جسر عبور بين إسرائيل ومصر، حيث يعبر من خلالها المواطنون الإسرائيليون والسياح الأجانب وحاملو وثائق العبور مع تأشيرة مصرية في جوازات سفرهم، كما يسمح للمهاجرين الجدد بعبور الحدود والفلسطينيين الذين يحملون وثيقة عبور إسرائيلية.

وتم إنشاء المحطة عند سفح جبل شديد الانحدار مع الحدود المصرية على أحد الجانبين من جهة، وشريط ساحلي معلن كمحمية طبيعية من جهة أخرى.

ونظرا لموقعها الجغرافي، تقتصر مساحتها على شريط ضيق عرضه 45 مترا وطوله 200 متر". ويعبر هذا المعبر ما يقرب من مليون مسافر سنويا ونحو 70 ألف مركبة معبر ضيق، حيث يستخدم الحجاج الأقباط المعبر في الأيام العادية للحج إلى الأماكن المقدسة في القدس والناصرة وبيت لحم وغيرها.

المصدر: passportnews