دبلوماسي روسي: إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط أمر بعيد المنال

اعتبر دبلوماسي روسي رفيع أن احتمالات إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط تبدو بعيدة جدا، لأن إسرائيل ترفض الحوار مع جيرانها، وبدونها تفقد هذه المبادرة أي معنى.

وقال ميخائيل أوليانوف، المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، في حديث لوكالة "نوفوستي": "إن احتمالات إنشاء منطقة تبدو الآن بعيدة جدا، ليس فقط بسبب الوضع في قطاع غزة، ولكن أيضا لأن الإسرائيليين يرفضون الحوار مع جيرانهم، ويرفضون المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تلك المنطقة (الخالية من السلاح النووي). وبدون إسرائيل، بطبيعة الحال، لن يكون لمثل هذه المنطقة أي معنى".

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وأعرب المسؤول الروسي عن ثقته بأن هذه القضية ستبقى على جدول الأعمال الدولي طالما كان ذلك ضروريا، وصولا إلى تنفيذ القرار الأممي للعام 1995 بشأن إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط.

وخلص أوليانوف حديثه بالقول: "جيران إسرائيل ليسوا في عجلة من أمرهم. سيعقد المؤتمر (الأممي) سنويا، وسنرى (كيف تتطور الأمور). لكنني أكرر مرة أخرى - ستبقى هذه القضية على جدول الأعمال إلى أن يتم إنشاء تلك المنطقة".

يذكر أن القمة العربية الإسلامية في الرياض الشهر الماضي دانت التهديد الذي سبق أن أطلقه وزير التراث الإسرائيلي أميحاي إلياهو بشأن احتمال استخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

المصدر: "نوفوستي"