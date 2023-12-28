تطورات الحرب على غزة وتداعياتها الإقليمية والعالمية في يومها الـ83..لحظة بلحظة

دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ83 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

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يتبع..