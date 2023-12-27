"حزب الله"بعرض مشاهد من استهدافه لجنود إسرائيليين بطائرات مسيّرة انقضاضية (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه لتجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي خلف مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بمسيرات إنقضاضية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية تجمعات لجنود جيش العدو الإسرائيلي خلف مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بمسيّرات إنقضاضية".

هذا وأفادت مراسلتنا بأن "حزب الله" اللبناني أطلق يوم الأربعاء أكبر عدد من الصواريخ باتجاه المواقع الإسرائيلية، منذ بدء تبادل إطلاق النار مع إسرائيل دعما لعملية "طوفان الأقصى".

كما أكد "حزب الله" اللبناني في وقت سابق من اليوم، استهدافه تجمعات للجنود الإسرائيليين ولمواقع عسكرية إسرائيلية جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إصابة 9 جنود منهم جندي بحالة الخطر، بعد تعرّضهم لنيران في أثناء سحب جريح أُصيب أيضا بصاروخ موجّه أُطلق من لبنان، بينما أكد "حزب الله" اللبناني في نفس اليوم، استهداف ثكنات عسكرية ومواقع ومقرّي قيادة وتجمعات للجنود الإسرائيليين جنوبي البلاد.

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هذا ويتواصل تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي وذلك منذ 7 أكتوبر، وقد قصف "حزب الله" عددا من المواقع الإسرائيلية..

المصدر: RT