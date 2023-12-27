مركز المصالحة الروسي في سوريا يرصد 10 انتهاكات لطيران التحالف

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن رصده 10 انتهاكات لبروتوكولات تفادي الصدامات من قبل طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة خلال اليوم الأخير.

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت في بيان له يوم الأربعاء إنه تم رصد 4 انتهاكات متعلقة بتحليقات للطائرات المسيرة التابعة للتحالف، لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.

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وفي منطقة التنف تم رصد 6 انتهاكات لأجواء سوريا من قبل مقاتلات من نوعي "إف 16" و"إف 15"، تابعة للتحالف.

وذكّر المركز الروسي للمصالحة كذلك بتسجيله 6 عمليات قصف لمواقع الجيش السوري من قبل مسلحي جماعتي "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" في منطقة خفض التصعيد في ريف إدلب بشمال غربي سوريا.

وأضاف بيان المركز الروسي أن عمليات القصف أسفرت عن مقتل عسكري سوري بالقرب من مدينة كفر نبل في محافظة إدلب.

المصدر: إنترفاكس