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سرايا القدس تسيطر على طائرة مسيّرة إسرائيلية كانت تقوم بمهام استخباراتية شرقي غزة (فيديو)

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سرايا القدس تسيطر على طائرة مسيّرة إسرائيلية كانت تقوم بمهام استخباراتية شرقي غزة (فيديو)
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نشرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم الأربعاء مقطع فيديو لطائرة مسيّرة إسرائيلية تم إسقاطها والسيطرة عليها شرق غزة.

وأشارت "سرايا القدس"، إلى أن الطائرة المسيّرة من طراز "Sky Racing" -رقم 523 يتم استخدامها من قبل الجيش الإسرائيلي للرصد وجمع المعلومات، وكانت تقوم بمهام استخباراتية شرق غزة.

وفي وقت سابق نشرت "سرايا القدس" أيضا مشاهد لمسيّرة إسرائيلية من طراز (Skylark-1) تمكنت من إسقاطها والاستيلاء عليها في وسط قطاع غزة.

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وقد دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ82 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

المصدر:RT

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