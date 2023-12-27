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مصر تجلي عددا من الطلاب العالقين بمدينة ود مدني في السودان

أخبار العالم العربي

مصر تجلي عددا من الطلاب العالقين بمدينة ود مدني في السودان
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نجحت سفارة مصر بالسودان في إجلاء 18 طالبا وطالبة وبعض من أولياء أمورهم من العالقين في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة السودانية التي امتدت إليها الاشتباكات المسلحة مؤخرا.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان: "في إطار حرص وزارة الخارجية على متابعة أوضاع المصريين بالخارج وحفاظا على أمنهم وسلامتهم خاصة في المناطق التي تشهد اشتباكات عسكرية، نجحت سفارة جمهورية مصر العربية بالسودان في إجلاء 18 طالبا وطالبة وبعض من أولياء أمورهم من العالقين في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة السودانية التي امتدت إليها الاشتباكات المسلحة مؤخرا".

وأضاف البيان: "تم التنسيق مع السلطات السودانية لتأمين إجلاء الطلاب المصريين من المدينة، وإصالهم سالمين إلى مقر القنصلية المصرية في بورسودان، وتسفيرهم إلى الحدود المصرية وصولا إلى أرض الوطن".

هذا وأهابت وزارة الخارجية المصرية "بجميع المواطنين المتواجدين في السودان بكافة الولايات، بما فى ذلك تلك التي لم تطلها الاشتباكات المسلحة بعد، بسرعة مغادرة السودان، وعدم سفر أي من المواطنين المصريين إلى السودان في المرحلة الحالية تحت أي ظرف حفاظا على سلامتهم".

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المصدر: RT

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