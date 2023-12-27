مصر.. القبض على عدد كبير من مسؤولي التموين

كشفت مصادر مطلعة في وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، عن توقيف مجموعة كبيرة من المسؤولين في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.

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وقالت المصادر المطلعة في تصريحات خاصة لموقع "القاهرة 24"، إن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على 30 مسؤولا داخل شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وتم تحويلهم إلى جهات التحقيق.

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان رسمي لها، منذ قليل، إن أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في القاهرة اللذين ألقي القبض عليهم، تم إحالتهما إلى نيابة الأموال العامة ويخضعون للتحقيق طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة، في إطار تشديد الرقابة والتنسيق المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الأجهزة الرقابية بالدولة.

المصدر: القاهرة 24