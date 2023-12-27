بعلامة زرقاء.. حساب مزيف باسم الرئيس المصري يثير أزمة كبيرة

أثار حساب مزيف يحمل صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على موقع "إكس" الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة وأن الحساب يحمل العلامة الزرقاء.

حساب كاذب وساخر للأسف باسم الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من صناعة أهل الشر ، وحاصل علي العلامة الزرقاء مقابل ٣٠٠ ج شهريا تدفع للموقع . هذا الحساب علي موقع (إكس) ينشر مجموعه من الأكاذيب علي لسان الرئيس ، وعندما تحتج وتشكو يقال لك : هذا حساب ساخر ، بل هو حساب للتضليل تسئل عنه إدارة… — مصطفى بكري (@BakryMP) December 23, 2023

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وانتشرت ردود الأفعال المنددة بالحساب المزيف خاصة وأنه يتناول كافة الأحداث بشكل هزلي، وطالب الكاتب الصحفي مصطفى بكري بضرورة غلق الحساب.

وكتب على صفحته الرسمية بموقع إكس: "حساب كاذب وساخر للأسف باسم الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من صناعة أهل الشر وحاصل علي العلامة الزرقاء مقابل 300ج شهريا تدفع للموقع. هذا الحساب علي موقع (إكس) ينشر مجموعه من الأكاذيب علي لسان الرئيس، وعندما تحتج وتشكو يقال لك: هذا حساب ساخر، بل هو حساب للتضليل تسئل عنه إدارة الموقع ، فهي المسؤوله عن هذا التضليل بعد أن قررت بيع العلامه الزرقاء لمن يريد".

وحذر العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من الحساب حيث ينشر العديد من التصريحات الهزلية التي لا تمت للرئيس المصري أو مصر بأي صلة.

المصدر: RT