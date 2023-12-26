 
مباشر
عاجل
إعلام إسرائيلي: سلاح الجو يعترض هدفا جويا معاديا فوق البحر الأحمر

القوات الجوية الروسية تقصف مواقع للمسلحين في إدلب السورية

أخبار العالم العربي

القوات الجوية الروسية تقصف مواقع للمسلحين في إدلب السورية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wodb

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن القوات الجوية الروسية شنت ضربات في محافظة إدلب السورية على مواقع للجماعات المسلحة غير الشرعية المتورطة في استهداف الجيش السوري.

إقرأ المزيد
القوات الجوية الروسية توجه ضربة لمواقع المسلحين في إدلب بسوريا
القوات الجوية الروسية توجه ضربة لمواقع المسلحين في إدلب بسوريا

وقال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "في 25 ديسمبر نفذت القوات الجوية الفضائية الروسية غارات في محافظة إدلب على مواقع للجماعات المسلحة غير الشرعية المتورطة في شن هجمات استفزازية على مواقع للقوات الحكومية السورية".

وأضاف كوليت أنه نتيجة الضربات تم تدمير مركزين للمراقبة ومستودعات للعتاد.

وكان المركز الروسي للمصالحة في سوريا أعلن قبل أسبوع عن توجيه ضربة جوية لمواقع المسلحين في إدلب، أدت إلى تدمير ورش لتجميع وتصليح الطائرات المسيرة والقضاء على ما لا يقل عن 10 مسلحين.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا