 
مباشر
عاجل
إعلام إسرائيلي: سلاح الجو يعترض هدفا جويا معاديا فوق البحر الأحمر

"القبس" عن مصدر دبلوماسي: ننسق مع السلطات المصرية لمعرفة مكان اختفاء طالب كويتي

أخبار العالم العربي

Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/woch

أفادت صحيفة "القبس" نقلا عن مصدر دبلوماسي بأن السلطات الكويتية تنسق مع السلطات المصرية لمعرفة مكان اختفاء طالب كويتي.

ونقلت "القبس" عن مصدر دبلوماسي أن "وزارة الخارجية الكويتية ممثلة بسفارة البلاد في القاهرة تنسق وتتابع مع السلطات المصرية للكشف عن مكان اختفاء طالب كويتي".

وأضاف المصدر لـ"القبس" أن "والد الطالب أبلغ وزارة الخارجية بأن الاتصال بابنه الذي يدرس في مصر انقطع منذ الأحد الماضي، لافتا إلى أنه سافر إلى القاهرة لأداء الاختبارات".

كما أكد المصدر "استمرار التنسيق مع السلطات المصرية، لمتابعة القضية والوقوف على أسباب اختفاء الطالب الكويتي"، في حين أنه "حتى الآن لم يتم التعرف على مكان اختفاء الطالب الكويتي".

المصدر: "القبس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا