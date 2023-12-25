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وزير الخارجية الكويتي يجري اتصالا بنظيره العراقي لمعرفة ملابسات اختفاء مواطن كويتي في محافظة الأنبار

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية الكويتي يجري اتصالا بنظيره العراقي لمعرفة ملابسات اختفاء مواطن كويتي في محافظة الأنبار
AP
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أجرى وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي فؤاد حسين، لمعرفة ملابسات اختفاء مواطن كويتي في محافظة الأنبار.

وفي بيان لها، أكدت الخارجية الكويتية أن وزير خارجية العراق "أبدى اهتماما وحرصا كبيرين لمعرفة مصير المواطن، مشيرا إلى أن السلطات العراقية تجري حاليا، وعلى أعلى المستويات، تحقيقا بهذا الخصوص لكشف ملابسات الاختفاء".

وأوضح وزير الخارجية الكويتي أن "الوزارة تتابع عن كثب مع سفارة دولة الكويت لدى العراق ومن خلالها مع الجهات العراقية المعنية للكشف عن مصير المواطن وضمان سلامته".

وفي وقت سابق، أفادت قناة "السومرية" نقلا عن مصدر أمني، بـ"إحباط محاولة "داعشية" لاختطاف كويتيين تم استهدافهم من قبل عصابات داعش بنيران كثيفة بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين".

المصدر: RT + "السومرية"

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