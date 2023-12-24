"القسام" تبث فيديو لقتال مع الجيش الإسرائيلي في بيت حانون وشمال غزة رغم إعلان إسرائيل السيطرة عليها

عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من اشتباكات عناصرها مع جنود الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

ونشرت "القسام" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع جنود العدو في محاور شمال قطاع غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مقتل ضابط في سلاح المدرعات في المعارك شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه المعلن عنها إلى 15 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأصدرت الفصائل الفلسطينية منذ صباح اليوم بيانات منفصلة بشأن مسار المعارك في تلك المناطق، كما أعلنت عن تدمير عدد من الآليات وقتل جنود إسرائيليين في كمائن، بالتزامن مع قصف حشودات إسرائيلية داخل غزة وفي غلاف القطاع.

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ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى اليوم الأحد، 20 ألفا و424 قتيلا، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل و6 آلاف امرأة، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​​​​

المصدر: RT