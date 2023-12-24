الداخلية المصرية تكشف ملابسات فيديو إطلاق أحد الأشخاص النار لترهيب سيدات داخل منزلهن

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل يوثق إطلاق أحد الأشخاص النار لترهيب سيدات داخل منزلهن.

وأصدرت الداخلية بيانا بشأن "ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بحيازة سلاح آلى وإطلاق عيار منه "دون حدوث أية إصابات"، لترهيب سيدات يحاولن إخراجه من المنزل".

وأضاف البيان: "باستدعاء صاحبة المنزل (مقيمة بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا)، قررت بتضررها من عاملين (لأحدهما معلومات جنائية)، لقيامهما باقتحام منزلها وقيام أحدهما بإطلاق عيار ناري حال طلبها منه مغادرة المنزل لترهيبها".

وتابعت الداخلية في بيانها: "عقب تقنين الإجراءات، ضبط المتهمان وبحوزة أحدهما سلاح ناري (بندقية آلية)"، متابعة: "وبمواجهتهما، أقر أحدهما بأنها استعانت به للتواجد بالمنزل نظير مبلغ مالي لوجود خلافات مالية بينها وبين أحد أقاربها خشية قيام الأخير بالاستيلاء على منزلها لعدم تواجدها به، وحال مطالبتها له بإخلاء المنزل رفض وقام بإطلاق عيار ناري من السلاح المضبوط معه بقصد تهديدها".

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ عرض كافة الأطراف على النيابة العامة".

المصدر: RT