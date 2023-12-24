مصر.. مقتل 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة خلال مداهمة بؤرة إجرامية في الدقهلية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ليل السبت، مقتل 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة خلال مداهمة بؤرة إجرامية في الدقهلية.

وفي بيان لها، قالت الداخلية المصرية: "تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية من المتجرين بالمواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تضم 11 عنصرا إجراميا شديد الخطورة - سبق الحكم على عدد منهم فى قضايا "سلاح ناري ، مخدرات"- متخذين من منطقة زراعية متاخمة لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي".

وأضافت الوزارة في بيانها: "عقب استهدافهم، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرع 7 منهم وضبط الآخرين، وعُثر بحوزتهم على 5 كيلوغرام من مخدر الحشيش و20 كيلوغراما من مخدر البانغو، و2 كيلوغرام من مخدر الهيروين و3 بنادق آلية و3 بنادق خرطوش وعدد كبير من الطلقات المختلفة الأعيرة و3 دراجات نارية ومركبتي "توك توك" بدون لوحات معدنية".

وأشارت الداخلية إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".

المصدر: RT