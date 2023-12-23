مصر.. ضبط 5 ركاب بحوزتهم سلاح أبيض وبندقية ومناظير ومخدرات متنوعة في مطار القاهرة (صور)

تمكنت السلطات المصرية من ضبط 5 ركاب بحوزتهم سلاح أبيض وبندقية ومناظير ومخدرات متنوعة في مطار القاهرة.

وفي التفاصيل، نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي بضبط خمسة ركاب بحوزتهم مخدرات متنوعة وأسلحة بيضاء وبندقية مفككة ومناظير تركب على سلاح، حيث جرى ضبطهم في مبني الركاب رقم 2.

وقام رجال الإدارة الرابعة بتحرير ثلاثة محاضر، الأول ضد راكب مصري قادم من جدة علي الخطوط السعودية بحوزته 271 كبسولة لعقار "Lyrica" المخدر تركيز 300 ملغم.

في حين أن المحضر الثاني كان ضد راكب أجنبي من أصل مصري قادم من الرياض علي الخطوط السعودية بحوزته: "2 مطواة و 2 خنجر وبلطة"، حيث أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار بأنه محظورة حيازتهم.

وكان المحضر الثالث ضد راكب أجنبي من اصل مصري قادم من روما على الخطوط الإيطالية، بحوزته بندقيه ضغط هواء مفككة ومنظاران يركبان علي سلاح ناري وعلبتان بداخلهما ألف طلقة رش عيار "M.M 5.5".

هذا وحرر رجال الإدارة الثالثة محضر ضبط جمركي ضد راكب مصري قادم من باريس بحوزته 64 شريطا لعقار "الترامادول" وعقارات أخرى مدرجة بجداول المخدرات بإجمالي 675 قرصا.

هذا وقام رجال الإدارة الأولى بتحرير محضر ضبط جمركي ضد راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته أربعة أكياس حلوى مخلوطة بمخدري "الماريجوانا" و"THC" بوزن ما يقارب المائة غرام و"فيب" به مخدر "THC" بوزن 42 غرام.

وحرر المحاضر بعد العرض مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم 2 ورئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وبمتابعة مستمرة من رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من وزير المالية.

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المصدر: RT