تونس.. القبض على 19 عنصرا متشددا صادرة بحقهم أحكام

أعلنت الأجهزة الأمنية التونسية، اليوم السبت، إلقاء القبض على 19 عنصرا متشددا صادرة بحقهم أحكام بالسجن.

وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم السبت، بأن الوحدات الإستعلاماتية، تمكنت بمشاركة وحدات مكافحة الإرهاب في مختلف مناطق الجمهورية من إلقاء القبض على 19 عنصرا تكفيريا، من بينهم 4 نساء.

وأوضحت الادارة العامة، أن الموقوفين مفتَّشٌ عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وصادرةٌ في شأنهم أحكام سجنية تتراوح بين 8 أشهر و 6 سنوات، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

المصدر: موزاييك إف إم