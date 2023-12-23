هل وصل متحور كورنا الجديد إلى مصر؟ وزارة الصحة تعلق

كشفت وزارة الصحة المصرية ما إذا كان متحور فيروس كورونا الجديد "JN.1" قد وصل إل مصر عقب انتشاره في بلدان عديدة.

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة حسام عبد الغفار، أنه في شهر مايو الماضي، أعلنت منظمة "الصحة العالمية" انتهاء وباء كورونا كتهديد عالمي، وأكدت وقتذاك أن الوقت قد حان لإدارة طويلة الأمد في مجال أزمة فيروس كورونا.

وأكد حسام عبد الغفار أنه حتى الآن لم يتم رصد إصابات بمتحور كورونا الجديد، مضيفا: "المتحور الجديد لكورونا أكثر انتشارا بين المتحورات الأخرى لفيروس كورونا".

وذكرت "الصحة العالمية" أن متحور كورونا الجديد "JN.1"، ينتشر بسرعة في جميع المناطق، ربما لأنه يحتوي على طفرة إضافية في البروتين الشوكي، مقارنة بالمتغير "BA.2.86" الذي انحدر منه.

المصدر: "القاهرة 24"