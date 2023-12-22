خبير في السياسات الدولية: استفزاز مصر لن يحقق استقرارا فى الشرق الأوسط

تحدث الخبير في السياسات الدولية أشرف سنجر عن الجهود المصرية حيال القضية الفلسطينية، وعن استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وخلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، أوضح أشرف سنجر أن كل السيناريوهات الرديئة التي كان يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يدفعها لوأد القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، كانت تسمع إعلاميا، لكن الوسط الأوروبي تحدث عن ضغط على الزعماء الغربيين في أن يقبلوا هذه الخطة لكنهم رفضوا.

وأشار سنجر إلى أن الأمريكيين فهموا ما وضعته القاهرة خلال قمة السلام التي انعقدت منذ شهرين من خطوط حمراء وما سمعه المسؤولون الأمريكيون من الرئيس السيسي، بأن استفزاز مصر لن يحقق استقرارا في الشرق الأوسط.

وبين أن القضية الفلسطينية مرتبطة بالمصريين ورئيسهم الذي وقف ضد كل هذه المحاولات لتهجير الفلسطينيين، وأن الحديث يظل قائما عن دولة فلسطينية مساوية للدولة الإسرائيلية لتحقيق سلام حقيقي.

المصدر: RT