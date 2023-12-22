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السلطات اللبنانية تضبط نحو 9 ملايين حبة كبتاغون معدة للتهريب إلى دولة إفريقية كوجهة أولى (صورة)

أخبار العالم العربي

السلطات اللبنانية تضبط نحو 9 ملايين حبة كبتاغون معدة للتهريب إلى دولة إفريقية كوجهة أولى (صورة)
AFP
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي
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أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن السلطات ضبطت نحو 9 ملايين حبة كبتاغون في مرفأ بيروت، كانت معدة للتهريب إلى دولة إفريقية كوجهة أولى.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب بسام مولوي: "عملية جديدة لشعبة مكافحة المخدرات في الجمارك ضبطت خلالها حوالي 9 ملايين حبة كبتاغون معدة للتهريب داخل شحنة أكياس من الحبوب من مرفأ بيروت الى كينيا كوجهة أولى".

وأشار مولوي إلى أن "التحقيقات مستمرة لتوقيف الفاعلين"، مرفقا تدوينته بهاشتاغ: "تجار المخدرات..نحن لكم بالمرصاد".

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المصدر: RT

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