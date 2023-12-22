بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان.. وزير الدفاع السعودي يلتقي رئيس الوزراء البريطاني

بتوجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التقى وزير الداخلية الأمير خالد بن سلمان، بمقر الحكومة البريطانية في لندن اليوم الجمعة، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.



وحسب وكالة الأنباء السعودية، نقل وزير الدفاع السعودي خلال اللقاء لسوناك تحيات قيادة المملكة، فيما حمل دولته تحياته لقيادة المملكة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين والتطورات الإقليمية والدولية، وفق "واس".

وحضر اللقاء من الجانب السعودي سفير المملكة لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبد العزيز بن سيف.

وحضره من الجانب البريطاني مستشار الأمن القومي تيم بارو والسكرتيرة الخاصة لرئيس الوزراء للشؤون الخارجية فيونا ماكيلوهام، ومستشار رئيس الوزراء للسياسات الخارجية جون بيو، ونائب مستشار الأمن القومي ماثيو كولينز.

المصدر: "واس"