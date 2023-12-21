مصر: سنتخذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب حال إلحاق الضرر بأمننا المائي

أكد وزير الري والموارد المائية في مصر هاني سويلم، أن موقف الدولة المصرية فى ملف سد النهضة واضح منذ 12 عاما، مشيرا إلى أن الموقف يكون من خلال توافق جميع المؤسسات داخل الدولة.



وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "حقائق وأسرار" أوضح هاني سويلم أنه تم وقف كل مسارات التفاوض مع الجانب الإثيوبي، لافتا إلى أن الدولة المصرية ستتخذ الإجراءات المناسبة وفي الوقت المناسب حال إلحاق الضرر بأمنها المائي.

وبين سويلم أنه على مدار 12 عاما، استخدمت مصر المرونة والدبلوماسية فى المفاوضات مع الجانب الإثيوبي.

وشدد على أنه "إذا ما تم إلحاق الضرر بالأمن المائى المصري، ستتخذ مصر الإجراءات اللازمة للحفاظ عليه، وأن على إثيوبيا أن تبين مدى مسؤوليتها فى عدم إلحاق الضرر بدولتي المصب".

وكانت وزارة الري المصرية، أعلنت انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون تحقيق نتائج، نظرا لاستمرار المواقف الإثيوبية ذاتها.

وأكدت الوزارة أنه "على ضوء المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت.. وتؤكد مصر أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وهي تحتفظ بحقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر".

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 12 عاما، للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر توقيع اتفاق.

المصدر: RT + "سد النهضة"