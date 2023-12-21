أبو عبيدة: بلغ عدد الآليات التي استهدفناها منذ بدء العدوان البري 720 آلية

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب كتائب القسام أن عدد الآليات التي استهدفناها منذ بدء العدوان البري بلغ 720 آلية.

وأضاف أبو عبيدة في كلمة مسجلة أن الجيش الإسرائيلي "يواصل ارتكاب جرائم الحرب في غزة".

وتابع "ما يزال مجاهدونا في الميدان يتصدون للعدوان ويكبدونه خسائر فادحة".

وقال "مجاهدونا يستمرون في تدمير آليات العدو وإيقاع جنوده في شراك وكمائن قاتلة"

وتابع "بلغ عدد الآليات التي استهدفناها منذ بدء العدوان البري 720 آلية.. نفذ مجاهدونا خلال الأسبوع الأخير أكثر من 15 عملية قنص ناجحة... واستهدافاتنا للعدو توزعت بين كافة محاور التوغل الصهيوني".

وأكد أبوعبيدة أن "ما ينشغل به جيش العدو هو البحث عن صورة للنصر والإنجاز... العدو التائه المأزوم لم يتعلم من تجارب التاريخ ولو درسا واحدا.. العدو لم يترك لشعبنا خيارا سوى الانتقام منه ولا يزال يكرر حماقاته وأخطاءه التاريخية لأنه منفصل عن واقع شعبنا وجاهل بحضارته.. القضاء على المقاومة محكوم عليه بالفشل".

من جهة أخرى، قال الناطق باسم القسام إن "استمرار العدوان لا يسمح بإطلاق سراح الأسرى.. العدو إذا أراد أسراه أحياء فليس له خيار سوى وقف العدوان"

ووجه أبو عبيدة "التحية" إلى "مقاتلي أمتنا الذين يربكون العدو خاصة في جبهتي اليمن ولبنان".

يتبع..