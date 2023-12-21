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بالصور.. تقليد الملحق العسكري السعودي في مصر رتبته الجديدة

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بالصور.. تقليد الملحق العسكري السعودي في مصر رتبته الجديدة
AFP
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قلَّد سفير السعودية لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي الملحق العسكري السعودي في مصر العميد الركن عبد الكريم بن عبد الرحمن السديس رتبته الجديدة إثر صدور أمر ملكي بترقيته إلى رتبة عميد ركن.


وذكرت سفارة المملكة لدى القاهرة أنه تم اليوم الخميس في مقرها، "تقديم السفير نقلي التهنئة للعميد الركن السديس، متمنيا له التوفيق والنجاح في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف بيان السفارة: "من جانبه رفع العميد الركن السديس الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الثقة الملكية الغالية، راجيا المولى أن تكون دافعا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم الملك والوطن".

المصدر: RT

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