خبير مصري يرصد حصول إثيوبيا على أحدث سلاح من تركيا

رصد الخبير العسكري والمدون المختص بالشأن العسكري والأمني محمود جمال، تسلم إثيوبيا دفعة من الطائرات بدون طيار هي تركية الصنع ومن طراز أكينجي.

يبدو ان إثيوبيا تسلمت دفعة من الطائرات بدون طيار التركية الصنع من طراز أكينجي، حيث ظهر رئيس شركة بايكار التركية منذ عدة أيام وهو يسلم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مجسم للمسيرة، كما ظهر من خلفه طائرة تتطابق شفرات مروحة محركها مع المسيرة أكينجي.



تعتبر الطائرة بدون طيار أكينجي… https://t.co/i1Q0JbxYT3pic.twitter.com/ZDD5YF6Ulu — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) December 20, 2023

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ويؤكد جمال عبر صور نشرها على صفحته الخاصة على موقع "إكس" ظهور رئيس شركة بايكار التركية منذ عدة أيام وهو يسلم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مجسماً للمسيّرة، كما ظهرت من خلفه طائرة تتطابق شفرات مروحة محركها مع شفرات المسيرة أكينجي.

وتعتبر الطائرة بدون طيار أكينجي أحدث الطائرات التركية بدون طيار وهي مجهزة برادار ذي مصفوفة مسح إلكتروني نشط (AESA) بجانب منظومات الاستطلاع والرصد الكهروبصري والحرب الإلكترونية، ومزودة بـ8 نقاط تعليق ويمكن تسليحها بحزمة ذخائر من صواريخ جو جو، وصواريخ كروز، وصواريخ مضادة للدبابات موجهة بالليزر، وصواريخ مطلقة جوا مضادة للسفن، وقنابل. كما تتمتع الطائرة بمدي يصل إلي 7000 كم وبقائية في الجو تصل إلي 25 ساعة.

وكانت مصادر تركية وعالمية، وعلي رأسها مجلة سكرامبل المتخصصة في اخبار الطيران، قد نشرت لقطات منذ أشهر قليلة لطائرة بدون طيار من طراز أكينجي بتركيا وهي تحمل العلم الإثيوبي.

المصدر: RT