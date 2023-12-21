كتائب القسام تعلن عن تطور بشأن أسرى إسرائيليين محتجزين لديها: نتنياهو يصر على قتلهم

نشرت كتائب القسام التابعة لحركة حماس منشورا عبر على حسابها في تلغرام أشارت فيه إلى خطر أصاب أسرى إسرائيليين محتجزين لديها.

وقالت القسام أنه "رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم (الأسرى الإسرائيليين).. لا زال (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو يصر على قتلهم".

وأرفقت القسام بيانها على تلغرام بوسم (#الليلة)، في إشارة عن إعلان مرتقب يتعلق بأسرى إسرائيليين لديها.

يذكر أن ثلاثة محتجزين إسرائيليين قتلوا خلال الأيام الماضية برصاص جنود إسرائيليين فيما كانوا يصرخون طلبا للمساعدة بالعبرية وأحدهم يلوح بعلم أبيض ومن دون قمصان.

ومنذ إعلان الجيش الإسرائيلي قتل الأسرى عن طريق الخطأ الجمعة في حي الشجاعية بمدينة غزة، تتزايد ضغوط أهالي المحتجزين الذين يدعون إلى استئناف المفاوضات مع حماس.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ76 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط تصعيد غير مسبوق من الحوثيين في البحر الأحمر.

المصدر: RT