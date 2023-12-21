قطر تكشف عن نتائج وساطتها بين الولايات المتحدة وفنزويلا

أعلنت قطر عن نجاح وساطتها بين الولايات المتحدة وفنزويلا لتبادل البلدين عددا من السجناء.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا": "جمهورية فنزويلا البوليفارية قد أطلقت سراح 10 سجناء أمريكيين، مقابل إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية سراح سجين فنزويلي، بعد عقد عدد من جلسات الوساطة بين الطرفين".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس الأربعاء أن فنزويلا أطلقت سراح عشرة أمريكيين.

وبعد الصفقة التي أطلقت واشنطن بموجبها رجل الأعمال الكولومبي المتهم بـ"تبييض الأموال" أليكس صعب المقرب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، دعا الأخير إلى مرحلة جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة.

المصدر: "قنا" + RT