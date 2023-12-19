خبير مياه مصري: بلدنا قد تصعّد في حال أعلنت إثيوبيا عن بناء سد آخر

صرح خبير المياه المصري، عباس شراقي، أن انتهاء مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا دون نتيجة، كان أمرا متوقعا وفقا لجميع المعطيات من اللقاءات السابقة.

وقال شراقي في تصريحات لموقع "القاهرة 24": "الموقف المصري في التعامل مع الجانب الإثيوبي سيكون مخالفا للمواقف الماضية، في حال صعدت إثيوبيا من جانبها بالإعلان عن بناء سد آخر…الموقف المصري سيكون مخالفا وسيكون هناك رد على الإعلان عن سد آخر".

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وكتب شراقي في حسابه على فيسبوك: "انتهت اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر أعمال الاجتماع الرابع (16-19 ديسمبر 2023) فى أديس أبابا طبقا للاتفاق السابق في 13 يوليو الماضي لاستئناف المفاوضات والوصول إلى اتفاق خلال أربعة أشهر امتدت إلى أكثر من 5 أشهر بلا جدوى، وهذه النتيجة كانت متوقعة طبقا لجميع الشواهد من اللقاءات السابقة".

وأضاف: "الموقف الإثيوبي لم يتغير منذ أكثر من 12 عاما، للحفاظ على وجود قضية سياسية خارجية تجمع حولها الشعب وتغطى على مشاكلها الداخلية وفشلها الاقتصادي وعدم جدوى سد النهضة".

وأعلنت وزارة الري المصرية، في وقت سابق من اليوم، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون تحقيق نتائج، نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 2011، للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر بتوقيع اتفاق.

المصدر: القاهرة 24+ RT