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12 صاروخا.. "كتائب القسام" لبنان تتبنى قصف كريات شمونة

أخبار العالم العربي

12 صاروخا..
RT
"كتائب القسام" لبنان تتبنى قصف كريات شمونة - صورة من الأرشيف -
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أصدرت "كتائب القسام" لبنان مساء يوم الثلاثاء بيانا عسكريا أعلنت من خلاله مسؤوليتها عن إطلاق رشقة صاروخية مركزة مكونة من 12 صاروخا باتجاه ثكنة مطار كريات شمونة.

12 صاروخا..

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد أفادت بأن أحد الصواريخ التي تم إطلاقها في رشقة صاروخية من جنوب لبنان، سقط في ساحة منزل داخل مستوطنة كريات شمونة.

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ووثق مقطع فيديو من كاميرا مراقبة مشاهد من انفجار الصاروخ وانبعاث كتلة نيران كبيرة في مكان السقوط.

وكان "حزب الله" قد أعلن في وقت سابق إطلاقه رشقة صواريخ على "قرية الخالصة (مستعمرة كريات ‏شمونة)".

هذا، وأعلن حزب الله في وقت سابق استهداف دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" قرب موقع المالكية على الحدود الجنوبية للبنان، مؤكدا تدميرها وقتل وجرح من فيها.

وحذرت المقاومة ‏الإسلامية في لبنان إسرائيل من أن أي مس بالمدنيين في الأراضي اللبنانية سيقابل بالمثل‏، وذلك على خلفية قصف إسرائيل لمراسم تشييع قتلى الحزب في عيتا الشعب.

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وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وقد أدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 100 عنصر لـ"حزب الله" بالإضافة إلى صحافيين وعدد من المدنيين.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا إلى 19667 قتيلا ونحو 52.6 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 464 جنديا في معارك قطاع غزة.

المصدر: RT

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