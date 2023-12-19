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بالصور.. طائرة الإغاثة السعودية الـ33 المخصصة لغزة تحط في مطار العريش

أخبار العالم العربي

بالصور.. طائرة الإغاثة السعودية الـ33 المخصصة لغزة تحط في مطار العريش
RT
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وصلت، اليوم الثلاثاء، طائرة الإغاثة السعودية الـ 33، إلى مطار العريش الدولي في مصر، حيث سيتم نقل حمولتها بعد ذلك إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزّة.

وأفاد مراسل RT، أن الطائرة الإغاثية الـ33 الموجهة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزّة، وصلت من السعودية إلى مطار العريش وتحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 18 طنا، تمهيدا لنقلها إلى داخل القطاع .

بالصور.. طائرة الإغاثة السعودية الـ33 المخصصة لغزة تحط في مطار العريش
RT

ويستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تسيير الجسرين الجوي والبحري للمساعدات الغذائية والإيوائية والطبية وسيارات الإسعاف إلى غزّة.

بالصور.. طائرة الإغاثة السعودية الـ33 المخصصة لغزة تحط في مطار العريش
RT

المصدر: RT

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