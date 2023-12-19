"حزب الله" يعلن مقتل أحد عناصره

أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن مقتل أحد عناصره من بلدة الحلوسية في جنوب لبنان.

وجاء في البيان: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد أحمد حسين الحاج علي "يوسف منتصر" من بلدة الحلوسية وسكان بلدة العباسية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

ومنذ فجر اليوم، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي، في وقت مشطت القوات الإسرائيلية بالمدفعية، محيط موقع هرمون في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف حرش يارون وحانين وأطراف ميس الجبل وبليدا وعيترون في القطاع الأوسط.

إلى ذلك، حلقت طائرات حربية إسرائيلية بشكل مكثف بالتزامن مع تحليق لطائرات الاستطلاع على طول الشريط الحدودي، لا سيما في أجواء القطاع الأوسط وعلى مستوى منخفض.

كما شهدت أجواء البقاع وبعلبك والحدود اللبنانية السورية تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

المصدر: RT