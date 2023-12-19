الجيش المصري يعلن حصوله على سلاح "حاسم"

أعلنت القوات المسلحة المصرية تمكنها من الحصول على فرقاطة "القدير" من طراز (MEKO-A200) بعد إتمام إجراءات الاستلام بمدينة (Bremerhaven) الألمانية.

إقرأ المزيد

وقام الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية المصرية برفع العلم المصري على الفرقاطة "القدير"، والتي تعد الثالثة من أصل أربع فرقاطات من طراز (MEKO-A200) تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا.

تعاقدت مصر على 4 فرقاطات ميكو 200 من ألمانيا سيتم تصنيع 3 في ألمانيا والرابعة سيتم تصنيعها في مصر.

ستحصل مصر على 4 فرقاطات ميكو شبحية من ألمانيا والنسخة المصرية هي الأحدث على الإطلاق وتتميز بكثير عن النسخة التركية غير الشبحية والنسخة الجزائرية الأقل تكنولوجيا.

وهذه الفرقاطات تتميز بصعوبة اكتشافها فيمكن لها فتح الثغرات البحرية والتسلل وتنفيذ ضربة عسكرية بحرية حاسمة بفضل قوة وكثافة تسليحها، وأيضا بفضل قدرات رداراتها ومنظوماتها الإلكترونية والأجهزة والمستشعرات والسونارات الخاصة بها.

وتشكل مع الغواصة تايب 209 / 1400 ثنائيا مرعبا يطلق عليه مسمى "القتل الصامت" وهنا يتضح إصرار مصر على امتلاك أحدث تكنولوجيات العالم في المجال البحري.

وتتمزيز الفرقاطة بأن طولها 121 مترا وعرضها 16.34 مترا، والقدرة على الإبحار لمسافة 7200 ميلا بحريا وسرعتها القصوى 27.5 عقدة بحرية، منظومات تسليح حديثة تمكنها من تنفيذ كافة المهام القتالية وقتى السلم والحرب، ومكافحة كافة التهديدات السطحية والجوية وتحت السطح، حيث تتسلح الفرقاطة بمدفع رئيسي ثقيل عيار 127 ملل من طراز ليوناردو، 32 صاروخ دفاع جوي طراز ميكا، و16 صاروخ، ومدفع خفيف 20 ملل، ومدفعى دفاع جوي صغير، وتوربيدات خفيفة وثقيلة، وقذيفتين للأعماق السطحية، وقاربين خفيفين للقوات الخاصة، وإمكانية حمل طائرتين هليكوبتر.

المصدر: RT