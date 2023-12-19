الناطق باسم الحكومة الأردنية: ميلشيات تخوض "حربا إقليمية" مع القوات المسلحة على حدودنا مع سوريا

قال وزير الاتصال الحكومي والناطق باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، إن القوات المسلحة الأردنية تخوض مواجهات عدة على الحدود الشمالية مع سوريا مؤخرا.

وأضاف أن" "بعض الميليشيات والجماعات تقود حربا إقليمية وتصدر المخدرات للأردن، وتريد أن تصدرها لدول الخليج ودول عربية"، بحسب ما ذكرت شبكة "CNN".

وتزامنت تصريحات مبيضين مع إعلان الجيش الأردني على لسان مصدر عسكري، وقوع اشتباكات منذ الصباح بين "قوات حرس الحدود الأردنية، ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للمملكة ضمن مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية أسفرت عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأوتوماتيكية الصاروخية.

وأفادت الشبكة بأن الأسلحة الصاروخية التي حاولت المجموعات تهريبها كانت عبارة عن أسلحة من نوع "آر بي جي"، وهي المرة الأولى التي تحاول فيها هذه المجموعات تهريب هذا النوع من الأسلحة إلى الأردن.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأردني مقتل أحد عناصره وجرح آخر في اشتباك مسلح مع العشرات من المهربين على الحدود الشمالية مع سوريا.

المصدر: CNN