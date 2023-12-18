قطر تعين سفيرا جديدا لدى مصر

تسلم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، أوراق اعتماد السفير طارق علي فرج الأنصاري، سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى مصر.

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ونقل السفير القطري وفق موقع وزارة الخارجية القطرية تحيات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، إلى رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب مصر دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل رئيس جمهورية مصر العربية، السفير تحياته إلى أمير قطر، متمنيا له موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والنماء.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر قد أصدر قرارا شهر سبتمبر الماضي بتعيين طارق علي فرج هاشم الأنصاري، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية مصر العربية.

وجاء تعيين سفير قطر الجديد لدى مصر في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين القاهرة والدوحة تطورا ملحوظا منذ إتمام المصالحة الخليجية في قمة العُلا في 5 يناير 2021.

وفي وقت سابق أعلن، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن العلاقات المصرية القطرية قديمة وراسخة، وهناك مجالات كثيرة لتعزيز تلك العلاقات بالفترة المقبلة.

وشدد على حرص بلاده على زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، خاصة أن حجم التجارة الحالي لا يرتقي لإمكانات البلدين وطموحات شعبيهما.

المصدر : RT