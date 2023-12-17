الخارجية السودانية تمهل 3 عاملين ودبلوماسيين تشاديين 72 ساعة لمغادرة البلاد

أخطرت وزارة خارجية السودان نظيرتها التشادية بقرار الخرطوم إعلان 3 عاملين ودبلوماسيين بسفارة تشاد في السودان أشخاصا غير مرغوب فيهم.

وطلبت الخارجية السودانية من الدبلوماسيين الثلاثة مغادرة البلاد خلال مدة اقصاها 72 ساعة وذلك استنادا إلى مبدأ المعاملة بالمثل على خلفية إعلان تشاد أربعة دبلوماسيين سودانيين في سفارة السودان في إنجمينا أشخاصا غير مرغوب فيهم.

والأشخاص التشاديين هم إدريس يوسف عمر نائب رئيس بعثة تشاد لدى السودان ، والملحق العسكري العقيد نصر الدين محمدين روقي، والملحق الفني محمد طاهر ترجوك.

يأتي هذا القرار بعد أن أبلغت وزارة الشؤون الخارجية التشادية، السفارة السودانية في نجامينا بقرار الحكومة تصنيف 4 دبلوماسيين من السودان العاملين في تشاد كـ"شخصيات غير مرغوب فيها" وأمهلتهم 72 ساعة لمغادرة البلاد، وفقا لصحيفة "الراكوبة" السودانية.

والدبلوماسيون السودانيون الأربعة هم المستشار الأول في السفارة مختار بلال عبد السلام العباس، والملحق العسكري عبد الرحيم العوض التوم، والقنصل في نجامينا الحاج عبد الله الحاج أحمد، ونائب القنصل العام المقيم في أبشيه، محمد الحاج بخيت فرح.

والأسبوع الماضي أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، أن الخرطوم لن تعتذر عن تصريحات ياسر العطا حول دور تشاد في إيصال إمدادات إلى "قوات الدعم السريع"، وفقا لصحيفة "سودان تريبيون".

وأكد الصادق أن السفارة السودانية في إنجمينا والقنصلية السودانية في أبشي نقلتا للسلطات التشادية كل البينات والأدلة بما فيها صور أقمار صناعية وتصوير جوي تثبت أن تشاد تدعم "قوات الدعم السريع" لوجستيا.

المصدر: سونا + وسائل إعلام سودانية