رئيسا مصر وفلسطين وملك البحرين يقدمون التعازي بوفاة أمير الكويت

قدم رئيسا مصر وفلسطين، عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، التعازي بوفاة أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.

واستقبل أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي أعلن يوم السبت حاكما جديدا للبلاد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ونعى الديوان الأميري الكويتي، يوم أمس السبت، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية عن عمر يناهز 86 عاما.

RT

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله: "ببالغ الحزن والأسى ننعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية وفاة المغفور له سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت، داعيين الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وقضى الأمير الراحل 60 عاما في خدمة الكويت وأهمها من خلال مختلف المناصب التي تبوأها.

فمنذ توليه مقاليد الحكم أميرا لدولة الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020، وكان قد تولى ولاية العهد بتاريخ 20 فبراير 2006، عمل على الارتقاء بالكويت والاجتهاد في نهضتها وتطويرها، ورسم الخطط لتأمين مستقبلها وتحقيق رفاهية شعبها.

المصدر: RT