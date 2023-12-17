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مصر.. إصابة 5 أشخاص في انهيار سقف مسجد بمشروع "ابني بيتك" في حدائق أكتوبر (صور)

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مصر.. إصابة 5 أشخاص في انهيار سقف مسجد بمشروع
AP
مصر
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أصيب 5 أشخاص في انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بمشروع "ابني بيتك" بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وذكر موقع "القاهرة 24" المصري أن غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة تلقت بلاغا يفيد بانهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بمشروع "ابني بيتك" بمنطقة حدائق أكتوبر.

وأفاد بأن قوة من غرفة عمليات النجدة مدعومة بسيارات الإسعاف انتقلت على الفور إلى مكان الحادثة وتم نقل 5 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

مصر.. إصابة 5 أشخاص في انهيار سقف مسجد بمشروع
/ cairo24
مصر.. إصابة 5 أشخاص في انهيار سقف مسجد بمشروع
/ cairo24

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

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