ولي العهد السعودي يصل الكويت لتقديم واجب العزاء (فيديو)

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الأحد إلى دولة الكويت، بتوجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز، لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير الدولة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ووصل ولي العهد السعودي إلى الكويت، وكان في استقباله أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا صادرا عن الديوان الملكي جاء فيه: "بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023، إلى دولة الكويت الشقيقة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله".

ويوم أمس السبت، أجرى الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي، أعرب فيه عن خالص عزائه ومواساته في الفقيد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعبر الشيخ مشعل الأحمد الصباح، عن بالغ شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان على مشاعره الأخوية.

وشيعت الكويت، اليوم الأحد، جثمان أميرها الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق بحضور أمير البلاد الجديد، الشيخ مشعل.

وتقدم أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح صفوف المصلين في صلاة الجنازة على جثمان أمير البلاد الراحل، ونقل الجثمان إلى مقبرة الصليبيخات حيث ووري الثرى.

المصدر: RT