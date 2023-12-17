تأثر أمير الكويت الجديد بمراسم دفن أخيه الشيخ نواف الأحمد الصباح يثير تفاعلا على منصة "X"
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأمير الكويت الجديد، الشيخ مشعل في مراسم دفن أخيه أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح.
وتناقل النشطاء مقطع فيديو يظهر مدى تأثر الأمير الشيخ مشعل على وفاة أخيه وكتبوا عبارات "دموع سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بعد صلاة الجنازة على أخيه سمو أمير البلاد الراحل في مسجد بلال بن رباح ..دموع غاليه على فقد عضده وسنده".
بكاء سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح أثناء مراسم دفن أخيه #الشيخ_نواف_الاحمد_الصباحpic.twitter.com/cuTUWiaIJI— المشهداليوم-AlMashadYoum (@mashadalyom) December 17, 2023
بكاء سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح أثناء مراسم دفن أخيه #الشيخ_نواف_الاحمد_الصباحpic.twitter.com/cuTUWiaIJI— المشهداليوم-AlMashadYoum (@mashadalyom) December 17, 2023
دموع غاليه من سمو الامير الشيخ مشعل الاحمد على فقيد الكويت سمو الامير الراحل 💔— بسام عايد مدالله بن دخنه الشريفي (@CoollMan22) December 17, 2023
#مسجد_بلال_بن_رباحpic.twitter.com/L6iVequO11
دموع غالية من سمو الأمير على فقد عضده وسنده#الشيخ_نواف_الاحمد_الصباح#نواف_الاحمد_الصباح#مشعل_الاحمد_الصباحpic.twitter.com/aEiTG2pazO— الاحداث الكويتية 🇰🇼 (@Ahdath_kw) December 17, 2023
دموع سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد— علي الشمري (@bo_saqar_kw) December 17, 2023
بعد صلاة الجنازة على أخيه سمو أمير البلاد الراحل في مسجد بلال بن رباح
دموع غاليه على عضيده
امير التواضع والطيبه والانسانيه#الديوان_الأميري#الشيخ_نواف_الأحمد_الصباح#الشيخ_مشعل_الأحمد_الصباح
#الاسره_الحاكمهpic.twitter.com/qVD71LLfVV
وشيعت الكويت، اليوم الأحد، جثمان أميرها الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق بحضور أمير البلاد الجديد، الشيخ مشعل.
وتقدم أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح صفوف المصلين في صلاة الجنازة على جثمان أمير البلاد الراحل.
ونقل جثمان أمير الكويت الراحل إلى مقبرة الصليبيخات حيث ووري الثرى.
المصدر: RT