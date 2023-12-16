تونس.. قتلى ومصابون في انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان (صور + فيديو)

أكد المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية في تونس معز تريعة، أن حادث انهيار جزء من سور المدينة العتيقة بالقيروان (وسط تونس) على مستوى باب الجلدين أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين.

وأفاد معز تريعة في تصريح لـ"موزاييك" بأن هذا السور كان بصدد الترميم.

وصرح بأنه تم توجيه سيارات الإسعاف وشاحنة إنقاذ إلى مكان الحادث وأن فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية بصدد القيام حاليا بعمليات البحث والتثبت من وجود ضحايا آخرين من عدمه خاصة أن شاهد عيان أفاد بوجود تلميذين في المكان تزامنا مع سقوط الجدار.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية أنه تم إغلاق الطريق المحاذية للسور لتأمين سلامة المارة.

تسجيل ثلاث وفيات و جاري البحث عن مفقودين محتملين بعد إنهيار جزء من المدينة العتيقة بالقيروان #تونس#القيروانpic.twitter.com/esfxnCgE7Y — عبد الحكيم ميعادي (@AbdelhakimMiadi) December 16, 2023

القيروان: انهيار جزء من سور المدينة العتيقة يسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بكسور (المدير الجهوي للصحة) #وكالة_واتpic.twitter.com/SidKTOi5JI — Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) December 16, 2023

الله اكبر

كارثة الان في #القيروان سقوط جزء من #سور_القيروان في طور الترميم.

تم إنتشال 3 ثلاثة جثث و 2 إصابتهم خطيرة.

مازالت عملية الإنقاذ متواصلة !

لا حول و لا قوة الا بالله@UNESCO@UNESCOarabicpic.twitter.com/1QT4GvPevK — 🇵🇸#MuslimsLivesMatter🇵🇸 (@KobichleaT) December 16, 2023

ثلاث وفيات وجريحان في انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان، والبحث متواصل عن مفقودين محتملين تحت الأنقاض...

هذه نتيجة التقصير و الإهمال، فلوس الترميم تتحط في جيوب المسؤولين والفساد ينخر في البلاد ومانفيقو كان وقت تصير كارثة ! pic.twitter.com/3rYFz6676h — Thomas Sankara🔻 (@Tom_Sank_) December 16, 2023

🔴كارثة في القيروان

سقوط سور المدينة العتيقة ( قرابة 20 متر امام قاعة عزيز ميلاد على مستوى باب الخوخة ) أثناء ترميمه على المارة و العملة و تسجيل حالات جرحى و وفيات ... pic.twitter.com/qvLjHnevlG — نوافذ (@tunisia_windows) December 16, 2023

المصدر: "موزاييك"