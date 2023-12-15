علاء مبارك يسخر من سكرتير والده بعد تعرضه لسيرة عبد الناصر

سخر علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من سكرتير والده السابق مصطفى الفقي، بسبب "نميمة" الأخير على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

الحقيقة أول مرة اسمع الحديث العاطفي ده بين الدكاترة…" انت عارف انت حبيب عمرى والله وحياة ولادى" !! .. سؤال يا دكتور هو حبيب عمرك من إمتى ؟ 😂 pic.twitter.com/KJ3OVnXA37 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) December 15, 2023

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ونشر علاء مبارك فيديو لمكالمة مسجلة بين الفقي وعصام العريان رئيس المكتب السياسي الراحل لجماعة الإخوان المسلمين أثناء تهنئته بالفوز في الانتخابات الرئاسية بعد تنحي مبارك وثورة 2011 قائلا: "الحقيقة أول مرة اسمع الحديث العاطفي ده بين الدكاترة…" انت عارف انت حبيب عمرى والله وحياة ولادى" !! .. سؤال يا دكتور هو حبيب عمرك من إمتى؟".

وكان الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي وسكرتير الرئيس الأسبق، قد أثار حالة من الجدل بعد تصريحاته عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وخلال حواره مع الإعلامي عمار التقي ببرنامج "الصندوق الأسود"، قال الفقي: "عبدالناصر كان بيشرب في منزل الرئيس الراحل محمد أنور السادات خاصة بعد هزيمة 1967".

وأضاف المفكر السياسي: "جمال عبد الناصر كان بيشعر بالدفء العائلي في منزل أنور السادات بطريق الهرم، فبعد عام 67 كان مرهق جدا فكان يروح هناك".

وتابع: "زوجة السادات كانت فاضلة جدا جدا، السيدة جيهان السادات فكانت تستضيفه وتجبله الجبنة البيضاء اللي كان يحب يأكلها هو وعبد الحكيم وأنور السادات، وكان بياخد درينك بسيط كده".

وردا على سؤال الإعلامي عن نوع المشروب، قال الفقي: "يعني بيشرب أي مشروب متحبكهاش يعني معظم الزعماء بيشربوا.. انت تريد الصندوق الأسود معظم الزعماء كانوا بيشربوا من ضغوط العمل وللهروب من الظروف الصعبة".

المصدر: RT