نائب وزير الخارجية السعودي يستقبل الأمين العام لحلف "الناتو" بالرياض

استقبل نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، يوم الثلاثاء، الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبيرغ.

وجاء في بيان وزارة الخارجية السعودية أن "استقبال الأمين العام لحلف الناتو كان في مقر الوزارة بالرياض، كما جرى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

#Riyadh | Vice Minister of Foreign Affairs H.E. @W_Elkhereiji receives NATO Secretary General @jensstoltenberg, during which views were exchanged on regional and international issues of common interest. pic.twitter.com/NFu08Q2xtn — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) December 12, 2023

هذا وأكد الأمين العام ينس ستولتنبيرغ، يوم الثلاثاء، عبر منصة "إكس"، أنه "تشرف بالحديث مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي"، مضيفا: "يعد الحوار مع الشركاء أمرا في غاية الأهمية بالنسبة للناتو، ونحن نثمن علاقتنا مع مجلس التعاون الخليجي".

An honour to speak with Gulf Cooperation Council Secretary General @jasemalbudaiwi@GCCSG during my visit to Riyadh – the 1st visit to Saudi Arabia by a #NATO Secretary General. Dialogue with partners is deeply important to NATO, and we value our relationship with the #GCC. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) December 12, 2023

وقال مجلس التعاون الخليجي في بيان، إن البديوي طالب خلال اتصال مع ستولتنبيرغ، بـ"الضغط على إسرائيل لوقف الحرب" التي تشنها على قطاع غزة.

خلال اتصال هاتفي معالي الأمين العام لـ #مجلس_التعاون يبحث مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، آخر التطورات في قطاع غزة وسبل تعزيز العلاقات بين الجانبين.



https://t.co/XqClIf09m2#مجلس_التعاون@jensstoltenbergpic.twitter.com/hqWwT0vOje — مجلس التعاون (@GCCSG) December 12, 2023

وأشار ستولتنبيرغ، إلى أنها "المرة الأولى التي يزور فيها أمين عام لحلف الناتو السعودية".

كما أعلن حلف "الناتو"، في بيان نشره يوم الاثنين أن "ينس ستولتنبيرغ سيبدأ يوم الثلاثاء زيارة للمملكة العربية السعودية، تستمر إلى يوم الأربعاء".

وأضاف البيان أن "جدول أعمال زيارة ستولتنبيرغ يتضمن اجتماعا مع وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، ولقاءات مع مسؤولين آخرين رفيعي المستوى. كما سيشارك في جلسة نقاش بجامعة الدفاع الوطني بالمملكة".

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المصدر: RT + وكالة الأنباء السعودية