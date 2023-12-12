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نائب وزير الخارجية السعودي يستقبل الأمين العام لحلف "الناتو" بالرياض

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نائب وزير الخارجية السعودي يستقبل الأمين العام لحلف
(وكالة الأنباء السعودية)
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استقبل نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، يوم الثلاثاء، الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبيرغ.

وجاء في بيان وزارة الخارجية السعودية أن "استقبال الأمين العام لحلف الناتو كان في مقر الوزارة بالرياض، كما جرى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

هذا وأكد الأمين العام ينس ستولتنبيرغ، يوم الثلاثاء، عبر منصة "إكس"، أنه "تشرف بالحديث مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي"، مضيفا: "يعد الحوار مع الشركاء أمرا في غاية الأهمية بالنسبة للناتو، ونحن نثمن علاقتنا مع مجلس التعاون الخليجي".

وقال مجلس التعاون الخليجي في بيان، إن البديوي طالب خلال اتصال مع ستولتنبيرغ، بـ"الضغط على إسرائيل لوقف الحرب" التي تشنها على قطاع غزة.

وأشار ستولتنبيرغ، إلى أنها "المرة الأولى التي يزور فيها أمين عام لحلف الناتو السعودية".

كما أعلن حلف "الناتو"، في بيان نشره يوم الاثنين أن "ينس ستولتنبيرغ سيبدأ يوم الثلاثاء زيارة للمملكة العربية السعودية، تستمر إلى يوم الأربعاء".

وأضاف البيان أن "جدول أعمال زيارة ستولتنبيرغ يتضمن اجتماعا مع وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، ولقاءات مع مسؤولين آخرين رفيعي المستوى. كما سيشارك في جلسة نقاش بجامعة الدفاع الوطني بالمملكة".

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المصدر: RT + وكالة الأنباء السعودية

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