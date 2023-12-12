مصر.. تعطيل الدراسة في إحدى المحافظات بسبب سوء الأحوال الجوية

قرر محافظ شمال سيناء في مصر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، تعطيل الدراسة في جميع مدارس المحافظة يوم الأربعاء، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم حمزة رضوان تعطيل الدراسة في جميع مدارس المحافظة يوم الأربعاء، عدا الإدارات والدواوين.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد محافظة شمال سيناء موجة من الطقس السيئ والأمطار يوم الأربعاء.

كما رفعت المحافظة درجة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية والأمطار المتوقعة.

المصدر: "المصري اليوم"