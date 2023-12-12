الجزائر..استخراج أول نسخة من بطاقة الشفاء الإلكترونية باسم تبون (فيديو)

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري فيصل بن طالب اليوم الثلاثاء على مراسم إطلاق النسخة الثانية من بطاقة الشفاء في المركز العائلي ببن عكنون.

وتم خلال المراسم استخراج أول نسخة من البطاقة الإلكترونية باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتتميز النسخة الجديدة من البطاقة بتكامل تقني عال مع التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية الخاصة بالصندوق، مما يتيح للمستفيدين الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي بشكل أسرع وبكل سهولة ومرونة.

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بطاقة "الشفاء 2".. استخراج أول نسخة من البطاقة الإلكترونية باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون pic.twitter.com/ZnSkrkjeak — الشروق Echorouk (@echoroukonline) December 12, 2023

ولبطاقة الشفاء 2 عدة خصائص، بطاقة استيعاب أوسع للمعلومات، وتتضمن 40 وصفة طبية إلكترونية، 400 دواء مسلم، 12538 صيدلية متعاقدة، و682 من صانعي النظارات الطبية المتعاقدين، 36 عيادة للجراحة القلبية، 222 مركزا لتصفية الدم، 119 عيادة توليد، 344 متعاملا للنقل الصحي و3827 طبيبا معالجا متعاقدا.

المصدر: صحيفة البلاد