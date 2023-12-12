سكرتير مبارك السابق يكشف مفاجأة لأول مرة: عثرنا على مقبرة جماعية تعود إلى عهد عبد الناصر

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي وسكرتير الرئيس الأسبق للمعلومات، إنه لا يدعي أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان ديمقراطيًا.

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وأضاف خلال حلقة خاصة في برنامج الصندوق الأسود مع عمار تقي، أن قضية التعذيب من المآخذ على نظام عبد الناصر.

وكشف الفقي عن إحدى الوقائع المرتبطة بتلك القضايا قائلًا: عندما كنت سكرتير الرئيس للمعلومات، اتصل بي الدكتور عبد الأحد جمال رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وقال عندما بدأنا الحفر مكان الصالة المغطاة في منطقة العباسية وجدنا عظاما بشرية.

وتابع: المقبرة الجماعية كان مدفون بها عدد كبير لأنها كانت في مكان السجن الحربي - في إشارة إلى عهد عبدالناصر - بما يعني أن ما قيل كان صحيحًا.. عندنا شهيد اسمه شهدي عطية قتل على باب السجن، كان بيتكلم مع الراجل فاعُتدي عليه بالضرب ومات على الباب.

وأوضح أن نظام عبد الناصر، كان يقمع الحريات وكذلك كان يوجد غياب للديمقراطية أيضًا.

وتطرق الفقي إلى قضية سيد قطب، موضحًا أن مصر في عام 65 قررت إرسال وفد لتركيا للمشاركة في مناسبة ما، وفوجئ الوفد المصري بقيام المسئولين الأتراك بالاحتفاء بسيد قطب.

وأضاف: سيد قطب قال للمحامي بتاعه كان معاه قلم شيك قله خده لأني سأُعدم هذا الأسبوع.. يعني برضو لما تختلف مع واحد في الرأي تعدمه دي مش داخلة دماغي أبدًا.. سيد قطب كان سجين رأي.

المصدر: القبس