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الرئيس الجزائري يطمئن على صحة أمير دولة الكويت

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الرئيس الجزائري يطمئن على صحة أمير دولة الكويت
RT
نواف الأحمد الجابر الصباح عبد المجيد تبون
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أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء مكالمة هاتفية مع ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

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بيان جديد من الديوان الأميري بشأن صحة أمير الكويت
بيان جديد من الديوان الأميري بشأن صحة أمير الكويت

وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن تبون "اطمئن على صحة أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مُتمنيا له وللشعب الكويتي الشقيق دوام الهناء والصحة والرقي".

من جهته، أعرب ولي العهد الكويتي عن "بالغ شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على هذه المشاعر النبيلة مُتمنيا له وللشعب الجزائري مزيدا من التقدم والازدهار".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، أن الحالة الصحية لأمير البلاد البالغ من العمر 86 عاما، "مستقرة بفضل من الله عز وجل".

المصدر: RT

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