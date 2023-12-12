لافروف لـ "جسور": روسيا اعترفت بالجمهورية الجزائرية قبل إعلانها رسميا بـ3 أشهر

قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، إن روسيا اعترفت بالجمهورية الجزائرية قبل أن يتم إعلانها رسميا بـ3 أشهر.

وفي مقابلة مع برنامج "جسور" في حلقته الأولى عبر RT عربية، الذي تقدمه آنا كنيشينكو، لفت لافروف إلى "أننا دعمنا الجزائر في نضالها ضد الاستعمار ومن أجل الحرية والاستقلال".

وأشار إلى أن "روسيا اعترفت بالجمهورية الجزائرية قبل أن يتم إعلانها رسميا بـ3 أشهر، اعترفنا بهذه الحكومة باعتبارها حكومة جديدة مباشرة بعد أن أنهى الجزائريون الحكم الاستعماري في مارس 1962".

وأوضح أنه "في يوليو من العام ذاته تم إعلان الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية مستقلة، ومنذ ذلك الوقت ننمي علاقات وثيقة في جميع المجالات".

يذكر أن "جسور" هو برنامج يتناول التعاون بين روسيا والدول العربية في كافة المجالات، بدءا بالسياسة والاقتصاد، مرورا بالتعاون العسكري التقني، ووصولا إلى الروابط في مجال الثقافة والفن والتعليم.

المصدر: RT