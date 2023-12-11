الحرس الثوري الإيراني: عناصر من "داعش" ما زالوا متواجدين في محافظة ديالى العراقية

أشار قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور، إلى تواجد بعض عناصر تنظيم "داعش" في محافظة ديالى العراقية.

وفي تصريح صحفي على هامش مناورات القوة البرية للحرس الثوري تحت إشراف قاعدة "النجف الأشرف" غربي إيران، أوضح العميد محمد باكبور قائلا: "هذه المناورات تم إجراؤها في الغالب في البعد الأمني، ​​ومن المهام الأساسية لقاعدة "النجف الأشرف" في غرب البلاد الدفاع عن الحدود، لضمان أمن الحدود والمدن في غرب البلاد".

وتابع العميد باكبور: "في العام الماضي دخل عناصر من داعش إلى منطقة أزكلة واشتبكت معهم قاعدة "النجف الاشرف"، وقتلت أو اعتقلت 21 منهم".

وأردف قائد القوات البرية للحرس الثوري: "لا يزال هنالك في محافظة ديالى العراقية المجاورة لنا، عناصر من داعش، ويجب بالتأكيد أن تكون لدينا الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي تحرك محتمل للمجموعات التكفيرية، وأن تكون وحداتنا في غرب البلاد، قادرة على اجهاض أي تحرك في مهده".

واستطرد باكبور: "هذه المناورات تعد إحدى المناورات الرئيسية للقوات البرية للحرس الثوري للعام الجاري وفي الوقت نفسه، أحد أهدافها هو إعداد القوات لمواجهة لتهديدات المحتملة من قبل الجماعات الإرهابية"، مضيفا: "الحمد لله، تم اليوم تنفيذ المناورات بنجاح بتحقيق جميع الأهداف والنقاط التدريبية والعملياتية والتكتيكية التي حددناها لهم".

المصدر: "فارس"