وزير الدفاع الإسرائيلي: عندما يتضح ما فعله الجيش الإسرائيلي في غزة فإنه سيؤثر أيضا على الضفة الغربية

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه "عندما يتضح ما فعله الجيش الإسرائيلي في غزة فإنه سيؤثر أيضا على الضفة الغربية".



وفي التفاصيل، أجرى يوآف غالانت تقييما للوضع في القيادة المركزية مع الميجر جنرال يهودا فوكس ومسؤولين كبار آخرين.

وقال غالانت: "من المهم جدا أن تبقى الضفة الغربية هادئة حتى نتمكن من إكمال مهمتنا في قطاع غزة، والقضاء على حماس.. وتقليص قدراتها العسكرية والحكومية وتحقيق النتيجة المرجوة هناك".

وأضاف غالانت: "عندما يتضح ما فعله الجيش الإسرائيلي في غزة، سيؤثر ذلك على الضفة الغربية وكذلك على جميع الأماكن الأخرى".

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال القوات الإسرائيلية 30 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، لتصل حصيلة المعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى 3760.

هذا وارتفعت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18205 قتلى، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الاثنين.

وتستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الـ66، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: "يديعوت أحرونوت" + RT